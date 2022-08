La terribile profezia di Nostradamus dei Balcani | cosa succederà

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La “dei“, o meglio Baba Vanga, ha annunciato alcune profezie per l’anno corrente. Se da una parte c’è qualcuna che già si è avverata, dall’altra c’è qualcun’altra che potrebbe avverarsi a breve. In tal caso sarebbe veramente una catastrofe. Baba Vanga, infatti, parla di milioni di morti. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli in merito a questa. (Continua dopo la foto…) Baba Vanga,succede nel 2022: le cinque profezie Chi èdeidei” è il soprannome dato a Baba Vanga. Si tratta di una sensitiva vissuta nei primi anni del Novecento nei paesi(da qui deriva il soprannome). Vanga, infatti, è nata a Strumica, nell’odierna Macedonia del Nord. Rimasta ...