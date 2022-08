Il piano di Giorgia Meloni per Telecom: comprare tutto, prendersi la rete, rivendere tutto. I soldi li mette Cdp (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nei piani di Fratelli d’Italia in caso di vittoria alle elezioni di settembre c’è sarebbe anche la temporanea nazionalizzazione del gruppo Telecom Italia per portare la rete tlc sotto il pieno controllo dello Stato. L’indiscrezione, resa nota la scorsa settimana, ha dato una spinta vigorosa al titolo del gruppo telefonico che in pochi minuti è balzato di quasi il 10%. Già attualmente Cassa depositi e prestiti (Cdp), braccio finanziario del ministero del Tesoro che amministra il risparmio postale italiano, controlla il 9,8% della società. Nei piani del partito di Giorgia Meloni proprio Cdp dovrebbe acquistare sul mercato la parte rimanente di Tim per poi rivendere alcuni asset sul mercato. Il fine ultimo sarebbe quello di conservare la rete, l’infrastruttura fisica delle tlc, e usare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nei piani di Fratelli d’Italia in caso di vittoria alle elezioni di settembre c’è sarebbe anche la temporanea nazionalizzazione del gruppoItalia per portare latlc sotto il pieno controllo dello Stato. L’indiscrezione, resa nota la scorsa settimana, ha dato una spinta vigorosa al titolo del gruppo telefonico che in pochi minuti è balzato di quasi il 10%. Già attualmente Cassa depositi e prestiti (Cdp), braccio finanziario del ministero del Tesoro che amministra il risparmio postale italiano, controlla il 9,8% della società. Nei piani del partito diproprio Cdp dovrebbe acquistare sul mercato la parte rimanente di Tim per poialcuni asset sul mercato. Il fine ultimo sarebbe quello di conservare la, l’infrastruttura fisica delle tlc, e usare i ...

