Germania: il più grande importatore di gas ha perso miliardi nella prima metà del 2022 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dusseldorf, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il più grande importatore di gas della Germania, Uniper, ha registrato una perdita di oltre 12 miliardi di euro (12,2 miliardi di dollari) nella prima metà dell'anno, di cui più della metà legata alla crisi del gas con la Russia. Circa 6,5 miliardi di euro sono stati collegati alle interruzioni delle forniture di gas dalla Russia a causa della guerra in Ucraina, ha dichiarato mercoledì l'azienda. I dati hanno anche rivelato 2,7 miliardi di euro di svalutazioni, tra cui la cancellazione del gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico, un progetto infrastrutturale massiccio che è stato accantonato pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. "Per il 2023 prevediamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dusseldorf, 17 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il piùdi gas della, Uniper, ha registrato una perdita di oltre 12di euro (12,2di dollari)dell'anno, di cui più dellalegata alla crisi del gas con la Russia. Circa 6,5di euro sono stati collegati alle interruzioni delle forniture di gas dalla Russia a causa della guerra in Ucraina, ha dichiarato mercoledì l'azienda. I dati hanno anche rivelato 2,7di euro di svalutazioni, tra cui la cancellazione del gasdotto Nord Stream 2 nel Mar Baltico, un progetto infrastrutturale massiccio che è stato accantonato pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. "Per il 2023 prevediamo ...

