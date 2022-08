Gabriel Garko? Una vecchia rifatta | la fucilata arriva proprio da lui

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizio Corona si è sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia plastica. Nel commentarlo, però, non si è risparmiato una stoccata davvero dura a. Ecco cosa ha dichiarato In molti si sono espressi in maniera poco egregia riguardo Fabrizio Corona. Tra i suoi difetti, però, neanche i più strenui detrattori hanno mai annoverato l’ipocrisia. L’imprenditore siciliano è infatti sempre stato molto diretto nelle sue affermazioni e molto spesso ha fatto discutere di séper questo aspetto del suo carattere. Ultimamente, ad esempio, se ne è parlato molto per le parole che ha rivolto a Fedez su Instagram. Durante il podcast del rapper “Muschio Selvaggio”, il milanese ha chiesto a Belen Rodriguez perché sembri che Corona lo odi così tanto. Queste affermazioni, però, non sono piaciute al catanese che ha immediatamente ...