Elezioni 2022, Letta: “Destra no vax, ha ragione Crisanti” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “La gragnuola di reazioni alla candidatura Crisanti” con il Pd alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022 “chiarisce che a Destra prevale la cultura NoVax. Ha ragione Crisanti, se avessero governato Salvini e Meloni nel 2020 quante migliaia di decessi in più avremmo avuto? Ce li ricordiamo gli aprire, aprire, aprire…”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta. “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica – ha detto oggi Andrea Crisanti, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital – Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “La gragnuola di reazioni alla candidatura” con il Pd allepolitiche del 25 settembre“chiarisce che aprevale la cultura NoVax. Ha, se avessero governato Salvini e Meloni nel 2020 quante migliaia di decessi in più avremmo avuto? Ce li ricordiamo gli aprire, aprire, aprire…”. Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico. “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica – ha detto oggi Andrea, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital – Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e ...

Mov5Stelle : Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di auto… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Elezioni 2022, Di Maio: 'Impegnarsi tutti per tetto prezzo gas' - Adnkronos : Elezioni 2022, Di Maio: 'Impegnarsi tutti per tetto prezzo gas' -