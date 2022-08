Cestonaro in finale nel triplo, Lambrughi e Sartori ok, stasera sei finalisti azzurri (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con ancora negli occhi l'impresa d'oro di Marcell Jacobs (più quelle di bronzo di Yeman Crippa e di Matteo Giupponi) e in attesa delle finali della serata, con Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Con ancora negli occhi l'impresa d'oro di Marcell Jacobs (più quelle di bronzo di Yeman Crippa e di Matteo Giupponi) e in attesa delle finali della serata, con Emmanuel Ihemeje, Andrea Dallavalle e ...

Eurosport_IT : Ecco cosa è successo questa mattina! ????????? #Atletica | #Munich2022 | #ec2022 | #ItaliaTeam - Gazzetta_it : Cestonaro in finale nel triplo, Lambrughi e Sartori ok, stasera sei finalisti azzurri #atletica #munich2022 - visiorace : #FIDAL Europei: Cestonaro in finale nel triplo - zazoomblog : Atletica Europei 2022: Ottavia Cestonaro accede alla finale nel triplo eliminata Dariya Derkach con grandi rimpiant… - zazoomblog : Atletica Europei 2022: Cestonaro in finale avanzano Lambrughi e Sartori out Derkach. Che volo di Thiam - #Atletica… -

Cestonaro in finale nel triplo, Lambrughi e Sartori ok, stasera sei finalisti azzurri Tripliste Ottavia Cestonaro, con inedite treccine, centra la finale a dodici del triplo. La vicentina rischia parecchio, ma centra l'obiettivo: la sua serie propone un insufficiente 13.39, un nullo ... Atletica, Europei 2022: Ottavia Cestonaro accede alla finale nel triplo, eliminata Dariya Derkach con grandi rimpianti Grandissima delusione invece per Dariya Derkach , solo 14ma con 13.65 ed esclusa dalla Finale (riservata alle migliori 12) per 6 centimetri. La 29enne italo - ucraina ha gettato alle ortiche una bella occasione, dimostrando un ottimo stato di forma ma incappando in due nulli che non le ... Fidal Europei: Cestonaro in finale nel triplo Nella mattinata del day 3 agli Europei di Monaco di Baviera la triplista Ottavia Cestonaro si qualifica per la finale del triplo con la misura di 13,86 (-1.0) centrata al terzo e ultimo tentativo disp ... Monaco, Cestonaro in finale nel triplo 17 Agosto 2022. Nella mattinata del day 3 agli Europei di Monaco di Baviera la triplista Ottavia Cestonaro si qualifica per la finale del triplo con la misura di 13,86 (-1.0) centrata al terzo e ... Tripliste Ottavia, con inedite treccine, centra laa dodici del triplo. La vicentina rischia parecchio, ma centra l'obiettivo: la sua serie propone un insufficiente 13.39, un nullo ...Grandissima delusione invece per Dariya Derkach , solo 14ma con 13.65 ed esclusa dalla(riservata alle migliori 12) per 6 centimetri. La 29enne italo - ucraina ha gettato alle ortiche una bella occasione, dimostrando un ottimo stato di forma ma incappando in due nulli che non le ... Federazione Italiana Di Atletica Leggera Nella mattinata del day 3 agli Europei di Monaco di Baviera la triplista Ottavia Cestonaro si qualifica per la finale del triplo con la misura di 13,86 (-1.0) centrata al terzo e ultimo tentativo disp ...17 Agosto 2022. Nella mattinata del day 3 agli Europei di Monaco di Baviera la triplista Ottavia Cestonaro si qualifica per la finale del triplo con la misura di 13,86 (-1.0) centrata al terzo e ...