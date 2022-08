Castel Volturno, papà muore in mare col suo bambino cercando di salvare gli altri due figli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due dei ragazzini si sono tuffati, ma il mare era molto mosso e la corrente li ha trascinati via. A quel punto l’uomo si è precipitato in acqua tenendo in braccio il figlio più piccolo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due dei ragazzini si sono tuffati, ma ilera molto mosso e la corrente li ha trascinati via. A quel punto l’uomo si è precipitato in acqua tenendo in braccio ilo più piccolo

