Arisa | capita che qualche ragazza | confessione intima | dettagli piccanti

(Di mercoledì 17 agosto 2022) La fine ufficiale (o almeno così pare) della storia tribolatissima trae Vito Coppola ha lasciato un segno profondo nell'animo della cantante abruzzese. Tanto da farle confessare, in una intervista al settimanale Oggi: "Io ci rinuncio all'amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l'ho sempre sognato". Parole pesanti e categoriche, ma che non sembrano dettate solo dall'amarezza del momento. Gli ultimi mesi per Rosalba Pippa, questo il vero nome all'anagrafe di, dal punto di vista sentimentale sono stati parecchio movimentati. Prima il lungo tira e molla con Andrea Di Carlo, con cui è finita dopo l'avventura al Festival del 2021. Dopo molti riavvicinamenti e altrettante rotture,sembrava aver trovato una nuova felicità a fianco del giovane Coppola, conosciuto sul set di Ballando con le stelle dov'era suo maestro e ...

: "Ho paura dell'amore che finisce"on sa quanto peso abbia perso, " Non lo controllo da ...che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono ...che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini'.parla di Vito Coppola: 'Sì, sono innamorata… ma c'è un problema' - guarda Arisa: “Cari uomini, con voi ho chiuso, ma forse faccio un figlio da sola” Dopo l'mportante cambiamento fisico, arriva un'altra grande novità per la cantante Arisa, che durante una lunga intervista ha raccontato il suo desiderio di diventare madre... A patto però che non ci ...Oltre ad essere una cantante molto conosciuta è anche una donna di incredibile bellezza ed estremo fascino:; questa è Arisa.