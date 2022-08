Alena Seredova e la frecciata a Ilaria D' Amico sulle nozze | Saremo pochi intimi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 17 agosto 2022)e Alessandro Nasi convoleranno a. Questa la notizia che è stata diffusa su Instagram dalla supermodella. Anche se non c'è fretta di sposarsi, è già chiaro chi non sarà presente nella lista degli invitati. Tra laD'continuano a volare le frecciatine via social. TraD'non corre buon sangue. Anche se ufficialmente non ce ne sarebbe motivo, le due continuano a mostrare di sentirsi in competizione per quanto riguarda il successo della vita amorosa. Questo strano rapporto ha avuto inizio con la rottura trae Gigi Buffon. L'ex calciatore, dopo essersi separato dallacon cui è ...