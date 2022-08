Vuelta a España 2022, la formazione dell’Astana. Vincenzo Nibali con Miguel Angel Lopez, c’è Battistella (Di martedì 16 agosto 2022) Vincenzo Nibali vuole essere protagonista alla Vuelta di Spagna 2022, che scatterà sabato 20 agosto. Lo Squalo, reduce del quarto posto al Giro d’Italia, cercherà di dire la sua nella sua ultima avventura in terra iberica. Il siciliano, al suo ultimo Grande Giro della carriera, affiancherà il colombiano Miguel Angel Lopez, che inseguirà il risultato di lusso. Atletica, Europei 2022: Giupponi bronzo nella marcia, Fantini e Iapichino in finale, che tripletta dei siepisti La Astana sarà completata da Alexey Lutsenko e Davide De La Cruz (cacciatori di tappe), Samuele Battistella (al rientro dopo la positività al Covid che gli ha negato il Tour de France), dai gregari Harold Tejada, Vadim Pronskiy e Yevgeny Fedorov. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)vuole essere protagonista alladi Spagna, che scatterà sabato 20 agosto. Lo Squalo, reduce del quarto posto al Giro d’Italia, cercherà di dire la sua nella sua ultima avventura in terra iberica. Il siciliano, al suo ultimo Grande Giro della carriera, affiancherà il colombiano, che inseguirà il risultato di lusso. Atletica, Europei: Giupponi bronzo nella marcia, Fantini e Iapichino in finale, che tripletta dei siepisti La Astana sarà completata da Alexey Lutsenko e Davide De La Cruz (cacciatori di tappe), Samuele(al rientro dopo la positività al Covid che gli ha negato il Tour de France), dai gregari Harold Tejada, Vadim Pronskiy e Yevgeny Fedorov. ...

