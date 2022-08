Una delle più grandi truffe sulle royalties di YouTube di sempre (Di martedì 16 agosto 2022) Si sono appropriati dei diritti d’autore relativi a tantissimi attori della scena della musica latina e da lì hanno tratto profitti per almeno quattro anni. Hanno visto il loro tenore di vita, decantato anche sui social, crescere in maniera prima improvvisa e poi esponenziale. Fino alle indagini. E così due giovani, soprannominati dalla stampa americana “I ladroni di YouTube”, sono stati incriminati per quella che è – a tutti gli effetti – la più grande truffa della storia sulle royalties di YouTube. Uno dei due coinvolti ha deciso di patteggiare, mentre l’altro rifiuta ogni addebito in questa vicenda. LEGGI ANCHE > Cosa sta per accadere alla stringente regola di YouTube sul copyright musicale La storia ha origini lontane nel tempo. Era il 2017, infatti, quando Jose “Chenel” Medina Teran – secondo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Si sono appropriati dei diritti d’autore relativi a tantissimi attori della scena della musica latina e da lì hanno tratto profitti per almeno quattro anni. Hanno visto il loro tenore di vita, decantato anche sui social, crescere in maniera prima improvvisa e poi esponenziale. Fino alle indagini. E così due giovani, soprannominati dalla stampa americana “I ladroni di”, sono stati incriminati per quella che è – a tutti gli effetti – la più grande truffa della storiadi. Uno dei due coinvolti ha deciso di patteggiare, mentre l’altro rifiuta ogni addebito in questa vicenda. LEGGI ANCHE > Cosa sta per accadere alla stringente regola disul copyright musicale La storia ha origini lontane nel tempo. Era il 2017, infatti, quando Jose “Chenel” Medina Teran – secondo ...

