Ultime Notizie – Orietta Berti | “Drone su spettatrice? Per fortuna signora sta bene”

(Di martedì 16 agosto 2022) La cantante all’Adnkronos sull’incidente avvenuto ieri sera durante il suo concerto in piazzale Giglia, ad Agrigento: “Non mi sono accorta di niente, le sono vicina” “Ilche è caduto su una? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell’incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Perho saputo che lasta, le sono vicina”. Cosìall’Adnkronos sull’incidente avvenuto ieri sera durante il suo concerto in piazzale Giglia, ad Agrigento, dove unutilizzato per scattare foto e riprese aeree dall’alto è improvvisamente precipitato colpendo una donna che stava assistendo all’esibizione seduta in una panchina. La donna trasportata in ospedale per accertamenti medici, a quanto si apprende ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina nuove esplosioni in Crimea. Mosca: “Atto di sabotaggio” - #Ultime #Notizie #Ucraina #nuove - immacolella : Apprese le ultime notizie ora sono ufficialmente un’elettrice indecisa. -

Il Sole 24 ORE

Lesulla guerra in Ucraina Angolazione, fogliame, e sfondo hanno permesso agli esperti di ricostruire la geolocalizzazione del sito. Ma non solo. Anche un cartello o un'insegna che ...Nelleore, riporta gazzetta.it, per la Juventus potrebbe tornare d'attualità l'interesse per ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le16 agosto 2022 Ucraina ultime notizie. Putin, Occidente usa Ucraina come carne da cannone. Ambasciatore Ucraina in Vaticano, Papa venga a Bucha Oltre alla moglie, alla figlia e ai nipoti erano presenti tantissime persone, che hanno deciso di rendere omaggio per l'ultima volta al grande divulgatore e giornalista che scomparso sabato 13 agosto.Nei propri siti in Italia, infatti, negli ultimi 10 anni Nestlé ha conseguito una riduzione complessiva di circa il 45% delle proprie emissioni di CO2. Grazie alla recente installazione del nuovo ...