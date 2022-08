Ucraina-Russia, Putin: “Usa cercano di prolungare conflitto” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno cercando di “prolungare” il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso ai partecipanti della 10ma conferenza sulla sicurezza internazionale a Mosca. Putin, riportano le agenzie di stampa russe, ha nuovamente osservato che la decisione di condurre un’ “operazione militare speciale” in Ucraina è stata presa nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. “Gli obiettivi di questa operazione sono definiti chiaramente: garantire la sicurezza della Russia e dei nostri cittadini e proteggere gli abitanti del Donbass dal genocidio”, ha spiegato. Secondo Putin, inoltre, gli Stati Uniti “hanno preparato per il popolo ucraino un futuro da carne da cannone”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno cercando di “” ilin. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, in un discorso ai partecipanti della 10ma conferenza sulla sicurezza internazionale a Mosca., riportano le agenzie di stampa russe, ha nuovamente osservato che la decisione di condurre un’ “operazione militare speciale” inè stata presa nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite. “Gli obiettivi di questa operazione sono definiti chiaramente: garantire la sicurezza dellae dei nostri cittadini e proteggere gli abitanti del Donbass dal genocidio”, ha spiegato. Secondo, inoltre, gli Stati Uniti “hanno preparato per il popolo ucraino un futuro da carne da cannone”. L'articolo ...

