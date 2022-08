Ucraina | Crimea occupata | incendio in una base russa | esplodono munizioni

riotta : L'Italia sta dimenticando #Ucraina ma il bombardamento oggi sulle basi militari russe a #Novofedorivka #Crimea graz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'La guerra finirà con la liberazione della Crimea'. Il presidente ucraino nel consueto discorso… - RaiNews : Kiev rivendica il l'attacco sulla base aerea russa in #Crimea: 'E' solo l'inizio' #Ucraina - jckp_ : RT @di_reddito: Putin ha iniziato che voleva prendersi l'Ucraina, poi ha ridotto le ambizioni al Donbass e andrà a finire che restituirà l… - bizcommunityit : Ucraina, nuove esplosioni in Crimea. Mosca: 'Atto di sabotaggio' -

RaiNews

L'artiglieriaavrebbe centrato il quartier generale del gruppo di mercenari russi del battaglione Wagner a Popasna, nell'autoproclamata repubblica di Lugansk nel Donbass controllato dalle ...Secondo il governatore della, Sergei Aksionov, due civili sono rimasti feriti. 16 agosto 2022 Putin: "Gli Usa vogliono prolungare il conflitto" - Kiev: raid russi nel nord partiti dalla Bielorussia - Kiev: raid russi nel nord partiti dalla Bielorussia Un incendio che ha causato l'esplosione di munizioni e' scoppiato questa mattina in una base militare nella Crimea annessa alla Russia: lo ha ..."L'Ucraina dovrebbe prima di tutto smettere di bombardare i civili ... Le fonti ritengono il referendum uno strumento opportuno per decidere le sorti del Donbass. "Come è accaduto in Crimea - spiegano ...