Turismo etico con gli animali | come interagire in modo coscienzioso evitando gli abusi

Una foto con un delfino, una cavalcata con un elefante, una giornata con scimmie e leoni. Le attività di Turismo con gli animali sono sempre più richieste e ogni anno milioni di persone visitano zoo e parchi con l'obiettivo di avere un incontro ravvicinato con un esemplare di qualche specie. Ma quando questo comportamento può ritenersi etico, e quando invece, diventiamo responsabili del loro sfruttamento? Dietro ad una apparente innocente camminata con un elefante nel Sud-Est asiatico, dietro una foto con un delfino o un pomeriggio con le foche ammaestrate, possono nascondersi veri e propri abusi, subìti da animali sottratti al loro ambiente naturale con l'obiettivo di soddisfare l'ego di ignari turisti, e le casse di acquari, zoo e centri specializzati. La passeggiata con l'elefante: tanto guadagno ...

