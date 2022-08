Pd, le liste: Casini blindato a Bologna. Orlando e Zingaretti giocano in casa, Franceschini in Campania. Lorenzin capolista in Veneto, a rischio Fiano e Amendola (Di martedì 16 agosto 2022) Nelle liste del Partito democratico approvate dalla Direzione nazionale ci sono tante conferme e poche new entry, ma anche moltissimi uscenti delusi. Nei posti sicuri negli uninominali delle regioni che un tempo erano definite “rosse” si trovano nomi che ammiccano ai moderati (da Pierferdinando Casini ad Andrea Marcucci e Andrea Romano) mentre altri big se la dovrano giocare in territori più difficili. Blindati come capilista le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, l’economista Carlo Cottarelli e il ministro Andrea Orlando, ma anche le ex ministre Paola De Micheli e Beatrice Lorenzin. Piero Fassino, dopo l’aut aut di Stefano Bonaccini contro i paracadutati da Roma in Emilia, viene piazzato in Veneto. Il ministro Dario Franceschini, invece, è capolista al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Nelledel Partito democratico approvate dalla Direzione nazionale ci sono tante conferme e poche new entry, ma anche moltissimi uscenti delusi. Nei posti sicuri negli uninominali delle regioni che un tempo erano definite “rosse” si trovano nomi che ammiccano ai moderati (da Pierferdinandoad Andrea Marcucci e Andrea Romano) mentre altri big se la dovrano giocare in territori più difficili. Blindati come capilista le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, l’economista Carlo Cottarelli e il ministro Andrea, ma anche le ex ministre Paola De Micheli e Beatrice. Piero Fassino, dopo l’aut aut di Stefano Bonaccini contro i paracadutati da Roma in Emilia, viene piazzato in. Il ministro Dario, invece, èal ...

