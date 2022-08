Palio di Siena rinviato al 17 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) Il Palio di Siena in programma per questa sera alle 19.15 è rinviato al 17 agosto a causa del maltempo. Un violento acquazzone si è abbattuto nella città intorno alle 16.30 rendendo inagibile la pista di tufo di piazza del Campo. L’ufficialità del rinvio è arrivata con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico. A causare il rinvio è stato un improvviso temporale che si è abbattuto sulla città intorno alle ore 16.50 mentre piazza del Campo era già affollata da migliaia di senesi e di turisti, in attesa della Carriera prevista per le ore 19. Un precedente rinvio del Palio di Siena, sempre a causa della pioggia, risale al 16 agosto 2015. Foto Ansa/Claudio GiovanniniSette anni fa il Palio si corse poi regolarmente il giorno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) Ildiin programma per questa sera alle 19.15 èal 17a causa del maltempo. Un violento acquazzone si è abbattuto nella città intorno alle 16.30 rendendo inagibile la pista di tufo di piazza del Campo. L’ufficialità del rinvio è arrivata con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico. A causare il rinvio è stato un improvviso temporale che si è abbattuto sulla città intorno alle ore 16.50 mentre piazza del Campo era già affollata da migliaia di senesi e di turisti, in attesa della Carriera prevista per le ore 19. Un precedente rinvio deldi, sempre a causa della pioggia, risale al 162015. Foto Ansa/Claudio GiovanniniSette anni fa ilsi corse poi regolarmente il giorno ...

borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - borghi_claudio : Oggi a #Siena è giorno di Prova Generale. Io vivo il tutto con gioia ma distacco perché non corre né la mia Contrad… - repubblica : Palio di Siena rinviato a domani a causa di un violento temporale [di Virginia Pedani] - damy85twit : RT @CeresaRaffaele: #laPeggiore_DESTRA_diSempre Salvini a Siena per il palio...rinviato per maltempo....la sfiga continua....#spiaze #Vieni… - ErcoleTozzi : #SalviniPortaSfiga sarà pure vecchia ma sempre valida. Palio di Siena rinviato a domani per maltempo - Ultima Ora… -