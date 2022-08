Palidoro | scontro tra auto sull’Aurelia | in tre estratti in gravi condizioni dalle lamiere

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 agosto 2022) Fiumicino – I vigili del fuoco di Cerveteri stamattina alle 8 sono stati chiamati in via Aurelia al chilometro 29 in direzione Roma, nel territorio di, Comune di Fiumicino, per un incidente. A scontrarsi sono stati unfurgone con un pic up. I Vigili del fuoco hanno estrattole tre persone che si trovavano a bordo delle vetture. Da primi accertamenti è sembrato che tutti e tre i feriti versavano inserie e, una volta portati fuori dai mezzi, sono stati affidati al personale sanitario del 118. Quest'ultimo dopo averli stabilizzati li hanno trasportati uno all'ospedale di Civitavecchia, un altro al Gemelli e il terzo all'Aurelia Hospital.