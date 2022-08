LIVE Italia-Francia 68-100 basket, amichevole in DIRETTA: francesi in trionfo a Montpellier, 18 punti di Okobo e 13 di Melli (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:30 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:25 Netto successo dei transalpini, che fanno esplodere l’impianto casalingo dove si è disputata la sfida di questa sera. Il CT Collet può essere soddisfatto della prestazione odierna, con 18 punti di Okobo e 13 a testa di Fournier e Heurtel. Miglior realizzatore per gli Azzurri, invece, Nicolò Melli con 13 punti. 11 punti, invece, per Danilo Gallinari. Gianmarco Pozzecco dovrà analizzare con i suoi ragazzi questa sonora sconfitta, con la possibilità di rifarsi prontamente già venerdì sera contro la Serbia ad Amburgo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:30 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amici ed amiche di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:25 Netto successo dei transalpini, che fanno esplodere l’impianto casalingo dove si è disputata la sfida di questa sera. Il CT Collet può essere soddisfatto della prestazione odierna, con 18die 13 a testa di Fournier e Heurtel. Miglior realizzatore per gli Azzurri, invece, Nicolòcon 13. 11, invece, per Danilo Gallinari. Gianmarco Pozzecco dovrà analizzare con i suoi ragazzi questa sonora sconfitta, con la possibilità di rifarsi prontamente già venerdì sera contro la Serbia ad Amburgo ...

OfficialASRoma : ?? Presentazione: live sui nostri canali social ?? Partita: in Italia live su DAZN ?? Blanco: live sul nostro account… - matteosalvinimi : ?? #Credo illumina LIVE Roma, Milano e Lampedusa. Credo nell'Italia, credo negli italiani. Segui in diretta. - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 24-38 basket amichevole in DIRETTA: i transalpini tentano una fuga Pozzecco prova a scuotere i… - zazoomblog : LIVE Italia-Francia 46-62 basket amichevole in DIRETTA: francesi in gestione anche nel terzo quarto Gallinari prova… - Pensopositivoo : RT @sophia23s1: Loca 15/08/2022 Radio Italia Live #aka7even -