Il Viminale non ammette 14 simboli elettorali: tra questi c'è anche quello di Palamara (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 14 i contrassegni depositati al Viminale che non sono stati ammessi alle elezioni politiche. Tra questi, quella dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara 'Palamara Oltre il Sistema' e il simbolo ... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) Sono 14 i contrassegni depositati alche non sono stati ammessi alle elezioni politiche. Tra, quella dell'ex presidente dell'Anm LucaOltre il Sistema' e il simbolo ...

