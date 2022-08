Il Pd vara le liste tra i veleni. Spunta il virologo Crisanti, la rabbia degli esclusi (Di martedì 16 agosto 2022) Una direzione sofferta quella del Pd che nella notte ha varato le liste con i candidati. La votazione della relativa delibera ha fatto registrare 3 contrari e 5 astenuti. Al voto non ha partecipato Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall'ex ministro Luca Lotti; quest'ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalle liste al termine di un durissimo braccio di ferro. Il risultato di una direzione slittata per tre volte proprio a causa delle tensioni interne (avrebbe dovuto tenersi alle 11, poi alle 20 e poi alle 20.30 ma Letta si è palesato solo alle 23) ha decretato che il segretario sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto mentre l'economista Carlo Cottarelli a Milano e il virologo Andrea Crisanti nella circoscrizione Europa. Quattro under 35 ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Una direzione sofferta quella del Pd che nella notte hato lecon i candidati. La votazione della relativa delibera ha fatto registrare 3 contrari e 5 astenuti. Al voto non ha partecipato Base riformista, la corrente guidata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dall'ex ministro Luca Lotti; quest'ultimo, peraltro, è rimasto escluso dalleal termine di un durissimo braccio di ferro. Il risultato di una direzione slittata per tre volte proprio a causa delle tensioni interne (avrebbe dovuto tenersi alle 11, poi alle 20 e poi alle 20.30 ma Letta si è palesato solo alle 23) ha decretato che il segretario sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto mentre l'economista Carlo Cottarelli a Milano e ilAndreanella circoscrizione Europa. Quattro under 35 ...

