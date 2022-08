Il finale di Better Call Saul spiegato, così si chiude la parabola dolceamara dello spin-off di Breaking Bad (Di martedì 16 agosto 2022) Il finale di Better Call Saul chiude un’era e, forse, anche l’intera saga di Breaking Bad. Nell’ultimo episodio, il pubblico ha finalmente avuto risposto su quale degli alter ego del protagonista, Jimmy McGill, Saul Goodman e Gene Takavic, avesse avuto la meglio, e se egli stesso fosse in grado di cambiare. Il finale di Better Call Saul non ha un happy ending, ma senza dubbio una conclusione ottimista, che redime il personaggio di Bob Odenkirk e allo stesso tempo fa pace col passato e con l’ex fidanzata Kim Wexler, interpretata da Rhea Seehorn. Come si è conclusa la serie tv? Il finale di Better Call Saul si differenzia da quello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Ildiun’era e, forse, anche l’intera saga diBad. Nell’ultimo episodio, il pubblico ha finalmente avuto risposto su quale degli alter ego del protagonista, Jimmy McGill,Goodman e Gene Takavic, avesse avuto la meglio, e se egli stesso fosse in grado di cambiare. Ildinon ha un happy ending, ma senza dubbio una conclusione ottimista, che redime il personaggio di Bob Odenkirk e allo stesso tempo fa pace col passato e con l’ex fidanzata Kim Wexler, interpretata da Rhea Seehorn. Come si è conclusa la serie tv? Ildisi differenzia da quello ...

gmduello : RT @fanpage: 'Better Call Saul ha mostrato temi molto più complessi rispetto a quelli di Breaking Bad, esplorando in profondità il lato osc… - SerieTvserie : It’s all good, Jimmy: il finale di Better Call Saul è perfezione - fanpage : 'Better Call Saul ha mostrato temi molto più complessi rispetto a quelli di Breaking Bad, esplorando in profondità… - tvblogit : It’s all good, Jimmy: il finale di Better Call Saul è perfezione - glooit : Better Call Saul, il finale: “meglio non chiamarlo Saul” [SPOILER] leggi su Gloo -