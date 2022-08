Ha riscritto il senso della parola vergogna Chi insulta Renzi in tv

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 agosto 2022) Matteova all'attacco e nel mirino ci sono finiscono tutti: centrodestra, sinistra e M5s. Ma è soprattutto contro Luigi Di Maio che il leader di Italia Viva scatena le sue ire. «Chi vota Letta riporta Di Maio in Parlamento - ha dettoa Tg2 Post - Luigi Di Maio sta riscrivendo il". Da ministro degli Esteri ha smesso di preoccuparsi del mondo - ammesso che ne sia mai stato capace - e si occupa del suo partitello insieme a Tabacci. Si occupa solo di Pomigliano d'Arco dove mi auguro che non venga eletto». Poi arriva il turno di Enrico Letta. «Fu l'ultimo premier che aumentò l'Iva. Aumentò lo scaglione dal 21 al 22% - ha detto- Il Pd ha scelto, secondo me Letta è rimasto fermo al 2014 ma invece siamo nel 2022. Le candidature ...