Europei | a Roma argento a Paltrinieri e pioggia di medaglie azzurre A Monaco Jacobs in finale

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - fanpage : Martina Carraro è medaglia d'argento nei 200 rana agli Europei di Roma. Si tratta di un trionfo storico, visto che… - infoitsport : Europei di nuoto a Roma: Paltrinieri ‘solo’ argento, medaglie d’oro per Panziera, Martinenghi e Bertocchi - O0706mkd : RT @VivoLibera: Ai Campionati Europei di nuoto in corso a Roma sono assenti per ordine di Washington gli atleti russi e bielorussi, quindi… -

la Repubblica

- Nicolò Martinenghi vince l'oro nei 50 rana uomini aglidi nuoto in corso a. L'azzurro trionfa con il nuovo record italiano in 26"33, precedendo il connazionale classe 2003 Simone Cerasuolo, argento e staccato di soli 62 centesimi. Chiude il ...Altra giornata gloriosa per il nuoto azzurro aglidi. Ma c'è chi non è del tutto soddisfatto. "Il pubblico lo sentivo e lo devo anche ringraziare, mi sento di aver deluso le loro aspettative, volevo fare bene e non è uscita una cosa ... Europei di nuoto Roma, risultati in diretta: oro per Martinenghi e Margherita Panziera, Paltrinieri argento nei 1500. Nei tuffi trionfo per Elena Bertocchi Il leader di Azione conta sui numeri raccolti durante le ultime amministrative, mentre la senatrice di Più Europa è già nella lista del Pd. In gioco una base di un milione di elettori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...