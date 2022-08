Elezioni 2022, il programma Pd tra lavoro e diritti (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è un grande Paese”. Comincia così il programma elettorale che la Direzione del Pd ha approvato all’unanimità. Una “proposta vincente” per una “scelta storica”, si legge nella premessa della bozza che sarà suscettibile di integrazioni o modifiche “minimali”. Si tratta di 44 schede tematiche che, come ha promesso Enrico Letta, verranno illustrate con “una proposta al giorno” nel corso della campagna elettorale. I temi toccati dal programma ‘Insieme per un’Italia democratica e progressista’ sono tanti e propongono una “visione del Paese” da qui al 2027 impostata su tre pilastri: sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale; lavoro, conoscenza e giustizia sociale; diritti e cittadinanza. Sul primo punto nella bozza si chiarisce tra l’altro che “la sfida della lotta al cambiamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è un grande Paese”. Comincia così ilelettorale che la Direzione del Pd ha approvato all’unanimità. Una “proposta vincente” per una “scelta storica”, si legge nella premessa della bozza che sarà suscettibile di integrazioni o modifiche “minimali”. Si tratta di 44 schede tematiche che, come ha promesso Enrico Letta, verranno illustrate con “una proposta al giorno” nel corso della campagna elettorale. I temi toccati dal‘Insieme per un’Italia democratica e progressista’ sono tanti e propongono una “visione del Paese” da qui al 2027 impostata su tre pilastri: sviluppo sostenibile e transizioni ecologica e digitale;, conoscenza e giustizia sociale;e cittadinanza. Sul primo punto nella bozza si chiarisce tra l’altro che “la sfida della lotta al cambiamento ...

