Casadei non sarà un Zaniolo-bis: Marotta costretto a sacrificare il futuro per un'Inter da scudetto | Primapagina (Di martedì 16 agosto 2022) 2022-08-16 20:40:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: Dopo Pinamonti, Casadei. L'Inter, costretta a fare di necessità virtù sul mercato per conciliare le esigenze tecniche di Simone Inzaghi di allenare una squadra competitiva e quelle economiche di Steven Zhang di presentare entro giugno 2023 un bilancio meno appesantito dai debiti, si appresta ad incassare altri 20 milioni di euro e portare il computo complessivo a 40. Niente male per Beppe Marotta, stretto tra incudine e martello ma capace ugualmente di tirare fuori il colpo da maestro senza dover sacrificare (per ora?) i pezzi da novanta come Skriniar e Dumfries. Venti milioni di euro per un attaccante, Pinamonti, che non avrebbe avuto spazio di fronte a concorrenti del calibro di Lukaku, Lautaro Martinez ma anche Dzeko e ...

