Calciomercato Juventus, un bianconero sempre più vicino alla cessione: pronta l’offerta (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita. Depay e Paredes sembrano sempre più vicini, ma per ingaggiarli c’è bisogno di liberare spazio in mezzo al campo. Tra i centrocampisti in uscita ci sono: Arthur e Rabiot. Il francese non è stato convocato per il match contro il Sassuolo e la sua avventura a Torino è al capolinea. I contatti tra la madre, agente del giocatore, e il Manchester United proseguono da tempo e secondo il Mirror, le parti sono vicine alla conclusione della trattativa. Adrien Rabiot Juventus Lo United di Ten Hag vorrebbe fare spazio a Rabiot cedendo il giovane James Garner. Il centrocampista, classe 2001, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Nottingham Forest e sperava di trovare spazio quest’anno in Premier con i Red Devils. Gli inglesi stanno cercando un club per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Lasta lavorando sia in entrata che in uscita. Depay e Paredes sembranopiù vicini, ma per ingaggiarli c’è bisogno di liberare spazio in mezzo al campo. Tra i centrocampisti in uscita ci sono: Arthur e Rabiot. Il francese non è stato convocato per il match contro il Sassuolo e la sua avventura a Torino è al capolinea. I contatti tra la madre, agente del giocatore, e il Manchester United proseguono da tempo e secondo il Mirror, le parti sono vicineconclusione della trattativa. Adrien RabiotLo United di Ten Hag vorrebbe fare spazio a Rabiot cedendo il giovane James Garner. Il centrocampista, classe 2001, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Nottingham Forest e sperava di trovare spazio quest’anno in Premier con i Red Devils. Gli inglesi stanno cercando un club per ...

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il @PSG_inside apre al prestito di #Paredes - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, IL #PSG APRE AL PRESTITO PER #PAREDES: SI TRATTA SU CONDIZIONI E CIFRE DEL RISCATTO… - GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - IaconeOsvaldo : RT @jordancs580: Che vi piaccia oppure no, la strada è tracciata… avanti tutta ???? #calciomercato #Juventus - LALAZIOMIA : #Estero #Inghilterra #Juventus #Lazio #Mercato Sorpasso immediato alla Juve: affare in chiusura -