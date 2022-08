Berardi lascia il Sassuolo? La decisione sul futuro (Di martedì 16 agosto 2022) Domenico Berardi è già pronto a smaltire la sconfitta di ieri contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo avrebbe preso una chiara decisione sul suo futuro. L’attaccante italiano è stato nel mirino di diverse squadre, tra cui il Milan, ma per ora è rimasto ai neroverdi. Berardi sarebbe pronto ad accettare l’offerta di rinnovo proposta da Carnevali e diventare così una vera e propria bandiera del Club. Domenico Berardi Sassuolo La proposta del Sassuolo è un rinnovo di cinque anni, fino al 2027, con un sostanziale aumento dello stipendio. Lo stesso allenatore neroverde, Alessio Dionisi, spinge per il rinnovo del suo giocatore più forte. Dopo l’addio di Scamacca e la probabile partenza di Raspadori, verso ... Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Domenicoè già pronto a smaltire la sconfitta di ieri contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ilavrebbe preso una chiarasul suo. L’attaccante italiano è stato nel mirino di diverse squadre, tra cui il Milan, ma per ora è rimasto ai neroverdi.sarebbe pronto ad accettare l’offerta di rinnovo proposta da Carnevali e diventare così una vera e propria bandiera del Club. DomenicoLa proposta delè un rinnovo di cinque anni, fino al 2027, con un sostanziale aumento dello stipendio. Lo stesso allenatore neroverde, Alessio Dionisi, spinge per il rinnovo del suo giocatore più forte. Dopo l’addio di Scamacca e la probabile partenza di Raspadori, verso ...

