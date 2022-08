Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022)DEL 15 AGOSTOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA REGIONALE SUBLACENSE ALL’ALTEZZA DI MADONNA DELLA PACE, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA Sempre per incidente code sulla via pontina tra POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA, in direzioneE proprio PER CHI RIENTRA VERSO LA CAPITALE il TRAFFICO è INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE NEL DETTAGLIO CODE SULLA A24TERAMO TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST DISAGI SULLA SALARIA TRA BORGO QUINZIO E PASSO CORESE SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA BIS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO ANULARE. A COMPLICARE LA SITUAZIONE I LAVORI IN ...