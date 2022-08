Tom Holland si prende una pausa dai social: “Sono dannosi per la mia salute mentale” (Video) (Di lunedì 15 agosto 2022) Tom Holland ne ha abbastanza dei social network e ha deciso di prendersi una pausa. Il motivo è che li ritiene dannosi per la propria salute mentale. In un Video postato su Instagram l’attore spiega: “Ciao ragazzi. Sto cercando di fare questo Video da circa un’ora, e per uno che ha passato gli ultimi 13, 14 anni, per quanto tempo abbia recitato… non riesco a dire quello che ho bisogno di dire senza ‘um -ing’ e ‘ah-ing’ ogni cinque minuti, quindi proverò di nuovo. Mi Sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale, perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stimolanti, travolgenti, vengo coinvolto e entro in una spirale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Tomne ha abbastanza deinetwork e ha deciso dirsi una. Il motivo è che li ritieneper la propria. In unpostato su Instagram l’attore spiega: “Ciao ragazzi. Sto cercando di fare questoda circa un’ora, e per uno che ha passato gli ultimi 13, 14 anni, per quanto tempo abbia recitato… non riesco a dire quello che ho bisogno di dire senza ‘um -ing’ e ‘ah-ing’ ogni cinque minuti, quindi proverò di nuovo. Mipreso unadaimedia per la mia, perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stimolanti, travolgenti, vengo coinvolto e entro in una spirale ...

