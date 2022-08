Terrore in volo. Si spoglia e grida “Allah akbar, siete pronti a morire?” (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Si spoglia in mutande, urla “Allah akbar” e corre verso la cabina di pilotaggio, ma un uomo riesce a bloccarla prima che il peggio possa avvenire. Momenti di paura su un aereo: urla “Allah akbar” Una donna 30enne ha provocato una scena di panico su un aereo, poco dopo il decollo. Si è spogliata ed è corsa verso la cabina di pilotaggio su un aereo della compagnia Jet2 diretto a Manchester prima di tentare di prendere d’assalto la cabina di pilotaggio. Un 25enne, Philip O’Brien, l’ha bloccata subito. La donna era carica di esplosivi e ha anche chiesto ai bambini presenti se fossero “pronti a morire”. Ha anche detto ai passeggeri e al personale terrorizzati che i suoi genitori erano membri dell’organizzazione terroristica ISIS. Leggi anche: Al-Zawahiri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) Siin mutande, urla “” e corre verso la cabina di pilotaggio, ma un uomo riesce a bloccarla prima che il peggio possa avvenire. Momenti di paura su un aereo: urla “” Una donna 30enne ha provocato una scena di panico su un aereo, poco dopo il decollo. Si èta ed è corsa verso la cabina di pilotaggio su un aereo della compagnia Jet2 diretto a Manchester prima di tentare di prendere d’assalto la cabina di pilotaggio. Un 25enne, Philip O’Brien, l’ha bloccata subito. La donna era carica di esplosivi e ha anche chiesto ai bambini presenti se fossero “”. Ha anche detto ai passeggeri e al personale terrorizzati che i suoi genitori erano membri dell’organizzazione terroristica ISIS. Leggi anche: Al-Zawahiri, ...

