Ponte Morandi, Toninelli attacca e recrimina sulla sua mancata riconferma alle Infrastrutture: "Lo Stato doveva fare di più" (Di lunedì 15 agosto 2022) "Da ministro ho fatto il possibile per cambiare le regole nella gestione delle concessioni e per migliorare i controlli. Nel decreto Genova c'erano entrambe le cose, peccato che la mia mancata riconferma non abbia permesso di portare a compimento questi importanti obiettivi. Lo Stato avrebbe dovuto fare di più! Oggi però ricordiamo le famiglie delle vittime e i genovesi affinché cioè che è accaduto 4 anni fa non possa mai più ripetersi", le parole dell'ex ministro Danilo Toninelli in occasione del quarto anniversario della strage del Ponte Morandi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella nel 4° anniversario del crollo del ponte #Morandi: - fjadanza : RT @jabbaTM: Oggi è l'aniversario della caduta del ponte Morandi, vorrei ricordarvi che i Benetton non hanno pagato nulla e nessuno è finit… - beverlytozier3 : RT @Ste_Mazzu: Oggi ricorre il quarto anniversario della megagrigliata dei Benetton a Cortina d'Ampezzo, all'indomani del crollo del Ponte… -