Poggioreale, i detenuti chiedono le partite del Napoli 'in chiaro'. Il garante: 'Avviati colloqui con Sky' (Di lunedì 15 agosto 2022) Vedere le partite del Napoli in chiaro. È il sogno dei detenuti del carcere di Poggioreale che ora potrebbe avverarsi. La richiesta dall'istituto penitenziario è arrivata direttamente a Samuele ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022) Vedere ledelin. È il sogno deidel carcere diche ora potrebbe avverarsi. La richiesta dall'istituto penitenziario è arrivata direttamente a Samuele ...

