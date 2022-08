Maxi incidente in autostrada tra due bus | un tir e sei auto | almeno un morto

News24_it : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti - LA NAZIONE - bizcommunityit : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti - fabiochiarugi : RT @qn_lanazione: Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan - qn_lanazione : Firenze, maxi tamponamento fra tir e due pullman. Inferno sull'A1: un morto e 15 feriti @muoversintoscan -

L'intervento dei soccorsiAlla struttura ricettiva sono stati apposti i sigilli per latruffa di queste ultime settimane. L'uomo, che è anche invalido a causa di unstradale, ha concluso dicendo: "I soldi delle ...Firenze, 15 agosto 2022 - Maxi incidente sull'Autostrada del Sole A1 a Firenze nella notte. E' successo intorno alle 1,30 sulla carreggiata in direzione Bologna al chilometro 282, subito dopo l'uscita ...I nerazzurri centrano l'obiettivo vittoria alla prima ed è la quinta consecutiva all'esordio con Gasp. E nel finale in campo tre ragazzi di Zingonia ...