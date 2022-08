Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Romina Power: “La capisco” (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio Costanzo si è schierato a favore di Romina Power e lo ha fatto sottolineando quanto sia stato complicato per lei vivere certe situazioni: ecco che cosa ha detto e in merito a cosa. Il noto giornalista italiano parla spesso di argomenti delicati, entrandoci in punta di piede e dicendo la sua opinione. Questa volta Leggi su youmovies (Di lunedì 15 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si èto a favore die lo ha fatto sottolineando quanto sia stato complicato per lei vivere certe situazioni: ecco che cosa ha detto e in merito a cosa. Il noto giornalista italiano parla spesso di argomenti delicati, entrandoci in punta di piede e dicendo la sua opinione. Questa volta

ParliamoDiNews : Maria De Filippi e la scomparsa di Maurizio Costanzo | Gossip Blog #maria #filippi #scomparsa #maurizio #costanzo… - Fabrixxxxxxx : @Dimax191 @AngeloniFilippo Maurizio Costanzo Show - Umanisti40 : @emmabonino @LaStampa Non fu “al fianco dei Radicali”, fu al fianco di tutti quelli che difesero Enzo Tortora, olt… - SLN_Magazine : Piero Angela, Maurizio Costanzo: 'Per me era immortale'. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - mikedells : RT @fattoquotidiano: Ha ragione Maurizio Costanzo: Piero Angela era una di quelle persone che si tende a considerare immortali (di Silvia T… -