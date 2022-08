LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Epis in lotta per le medaglie nella maratona femminile. Aouani e Meucci davanti a metà gara (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI medaglieRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS medaglieRE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL medaglieRE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 12.51 Si stacca Giovanna Epis! L’azzurra perde contatto: il ritmo si è alzato. Deve provare a riportarsi sotto stringendo i denti la nostra portacolori. 12.49 Record personale per Dario Dester!! 14.05 nel getto del peso, si piazza in quarta posizione parziale del suo gruppo. 12.47 Rimangono in cinque: Brinkman (Ned), Lisowska (Pol), Epis (Ita), Dattke (Ger) e Parlov Kostro (Cro). Qualche metro indietro la belga Verbruggen. 12.45 Dattke prova l’azione in salita! Epis ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRIRE EUROPEAN CHAMPIONSHIPSRE GENERALE(ROMA + MONACO) ILRE GENERALE DEGLIDI NUOTO 12.51 Si stacca Giovanna! L’azzurra perde contatto: il ritmo si è alzato. Deve provare a riportarsi sotto stringendo i denti la nostra portacolori. 12.49 Record personale per Dario Dester!! 14.05 nel getto del peso, si piazza in quarta posizione parziale del suo gruppo. 12.47 Rimangono in cinque: Brinkman (Ned), Lisowska (Pol),(Ita), Dattke (Ger) e Parlov Kostro (Cro). Qualche metro indietro la belga Verbruggen. 12.45 Dattke prova l’azione in salita!...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni in finale dell’asta Epis in lotta per le medaglie nella maratona femmi… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale, inizia la maratona femminile! Dosso e Sir… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio e Fabbri volano in finale inizia la maratona femminile! Dosso in semi… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Ponzio Fabbri e Dosso volano in finale inizia la maratona femminile! Tocca a… - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… -