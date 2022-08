Le impronte di Diane Keaton al Chinese Theater di Hollywood

(Di lunedì 15 agosto 2022) E' una delle colonne del cinema americano e non poteva mancare perun nuovo riconoscimento. L'attrice premio Oscar ha lascito le suedi mani e piedi nel cemento aldi, per celebrare la sua decennale carriera.ha reso omaggio ai suoi stessi genitori, che hanno incoraggiato i suoi sogni di far parte del "mondo pieno di meraviglie" di. I suoi stessi figli, Dexter e Duke, si sono uniti alla madre alla cerimonia speciale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/Le--di--al--di-...

E' una delle colonne del cinema americano e non poteva mancare perKeaton un nuovo riconoscimento. L'attrice premio Oscar ha lascito le suedi mani e piedi nel cemento al Chinese Theater di Hollywood, per celebrare la sua decennale carriera.