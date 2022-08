(Di lunedì 15 agosto 2022) Leonardo, difensore e capitano dellantus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo: "Conci stiamo co...

sportli26181512 : Juve, Bonucci: 'Bremer ha personalità, ma è normale che debba nascere un'intesa. Di Maria fuoriclasse': Leonardo Bo… - junews24com : Bonucci a Dazn: «Bremer ha voglia di imparare. Di Maria? Fuoriclasse» - - junews24com : Bonucci a JTV: «Serve il piglio giusto, vogliamo divertire e vincere» - - Boboj29 : Juve con il 4-5-1 Perin Danilo-Bonucci-Bremer-AlexSandro Di Maria-Zakaria-McKennie-Locatelli-Cuadrado Vlahovic Speriamo bene - cya_dr : Juve : Sasuolo ???? Perin ???? Danilo ???? Bonucci ???? Bremer ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Zakaria ???? Locatelli… -

Calciomercato.com

- Sassuolo, le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 3 - 3) : Perin; Danilo,, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Mckennie; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri. SASSUOLO (4 - 3 -...- Sassuolo, le formazioni ufficiali JUVENTUS (4 - 2 - 3 - 1): Perin; Danilo,, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic. All .: Allegri. A ... Juve, Bonucci: 'Bremer ha personalità, ma è normale che debba nascere un'intesa. Di Maria fuoriclasse' Le parole di Bonucci a Juventus Tv: "Fa piacere aver superato Zoff per numero di presenze, ma sono solo numeri. Quello che conta di più è sce ...Bonucci a JTV: «Serve il piglio giusto, vogliamo divertire e vincere». Le parole del capitano della Juve prima del Sassuolo ...