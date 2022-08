Il rebus delle liste alla direzione Pd. Nel listino di Conte Appendino e Patuanelli. Salvini: “Frontiere colabrodo, Italia zimbello d’Europa”. Calenda: “Confronto in tv tra i leader” (Di lunedì 15 agosto 2022) A quarantuno giorni dal voto non si ferma la campagna elettorale. Berlusconi attacca il Pd sul presidenzialismo. Calenda: “Confronto tra leader” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 agosto 2022) A quarantuno giorni dal voto non si ferma la campagna elettorale. Berlusconi attacca il Pd sul presidenzialismo.: “tra

zazoomblog : Verso le elezioni: il rebus delle liste alla direzione Pd. Nel listino di Conte Appendino e Patuanelli. Salvini: “F… - Parlamenteide : Ore 22:58 - Ancora ritardo per Direzione #Pd su liste Altro ritardo per la Direzione nazionale del #Pd, convocata… - frammentodaria : RT @SalaLettura: È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasc… - MariaAlongi2 : RT @SalaLettura: È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasc… - licprospero : RT @SalaLettura: È delle città come dei sogni: tutto l’inimmaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasc… -