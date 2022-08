Il Ceo di Pfizer: «Sono positivo al Covid, mi sto curando con la pillola Paxlovid» (Di lunedì 15 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica Pfizer, Albert Bourla, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è lui stesso, in un post su Twitter, dove dichiara anche di avere sintomi lievi. «Sono grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino Pfizer-BioNTech e mi sento bene», ha rassicurato. Bourla ha aggiunto di trovarsi in isolamento domiciliare e di aver iniziato un trattamento a base di Paxlovid, la pillola anti-Covid prodotta dalla sua stessa azienda. August 15, 2022 Bourla ha specificato che il medicinale ha ottenuto l’autorizzazione della Fda (Food and Drugs Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) nelle cure domiciliari. Secondo le ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) L’amministratore delegato dell’azienda farmaceutica, Albert Bourla, è risultatoal-19. A darne notizia è lui stesso, in un post su Twitter, dove dichiara anche di avere sintomi lievi. «grato di aver ricevuto quattro dosi del vaccino-BioNTech e mi sento bene», ha rassicurato. Bourla ha aggiunto di trovarsi in isolamento domiciliare e di aver iniziato un trattamento a base di, laanti-prodotta dalla sua stessa azienda. August 15, 2022 Bourla ha specificato che il medicinale ha ottenuto l’autorizzazione della Fda (Food and Drugs Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) nelle cure domiciliari. Secondo le ...

