Furti | segni sui muri e spioncini sporchi | ecco alcuni indizi per prevenirli

(Di lunedì 15 agosto 2022) Come ogni estate, complici le partenze per le ferie, sale l'attenzione per i colpi in case e appartamenti. I modi in cui operano i ladri a volte sono simili e si ripetono: conoscerli può aiutare a non esserne vittima

CafarellAntonio : RT @diarioromano: Dopo i furti di ruote, i finestrini spaccati: Roma torna agli anni ’70. Sul marciapiede i segni dei finestrini spaccati,… - ValeriaColibri : RT @diarioromano: Dopo i furti di ruote, i finestrini spaccati: Roma torna agli anni ’70. Sul marciapiede i segni dei finestrini spaccati,… - Ciavarda : RT @diarioromano: Dopo i furti di ruote, i finestrini spaccati: Roma torna agli anni ’70. Sul marciapiede i segni dei finestrini spaccati,… - FalvoGianluca : RT @diarioromano: Dopo i furti di ruote, i finestrini spaccati: Roma torna agli anni ’70. Sul marciapiede i segni dei finestrini spaccati,… - battaglia_persa : RT @diarioromano: Dopo i furti di ruote, i finestrini spaccati: Roma torna agli anni ’70. Sul marciapiede i segni dei finestrini spaccati,… -

CARMIANO/VEGLIE (Lecce) - In pieno giorno tentanoin abitazione, ma in entrambi i casi il colpo sfuma. Potrebbe essere stato il sistema d'...trovato il cancello di ingresso aperto e evidenti...Sono quindi scappati, disturbati dall'allarme, ma lasciando cocci di vetro e altridi danno. Un evento che viene rilanciato, non senza polemiche, dal consigliere comunale di Forza Italia, ...Dall'8 agosto in poi i ladri d'appartamento non si sono fermati un attimo e la percentuale dei raid denunciati dai romani è salita del 15 per cento. «In questo ...CARMIANO/VEGLIE (Lecce) – In pieno giorno tentano furti in abitazione, ma in entrambi i casi il colpo sfuma. Potrebbe essere stato il sistema d’allarme a mettere in fuga i ladri che, approfittando del ...