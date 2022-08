Ecco perché Inzaghi è come Mourinho: cosa vuole adesso l'Inter da lui (Di lunedì 15 agosto 2022) L'Inter ha lasciato un anno di rodaggio a Simone Inzaghi e ora chiede venga restituito con gli Interessi, ovvero con quei punti in più portati dall'allenatore. Due di questi sono arrivati in quel di Lecce e sono gli stessi che i nerazzurri hanno pagato dal Milan campione d'Italia lo scorso anno: chi ben comincia non è forse a metà dell'opera? Si dice anche che tre indizi facciano una prova, allora Inzaghi si è portato avanti: ha cambiato tono, contenuti e modo di gestire la partita. Tre aspetti su cui peccava lo scorso anno e su cui sembra aver lavorato in estate, a riflettori spenti, studiando forse un Vate portoghese che all'Inter ha fatto grandi cose. Il nuovo Inzaghi (indizio numero 1) protegge la rosa che allena. E non lo fa con mezzi termini: «La rosa non si tocca». $ netto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) L'ha lasciato un anno di rodaggio a Simonee ora chiede venga restituito con gliessi, ovvero con quei punti in più portati dall'allenatore. Due di questi sono arrivati in quel di Lecce e sono gli stessi che i nerazzurri hanno pagato dal Milan campione d'Italia lo scorso anno: chi ben comincia non è forse a metà dell'opera? Si dice anche che tre indizi facciano una prova, allorasi è portato avanti: ha cambiato tono, contenuti e modo di gestire la partita. Tre aspetti su cui peccava lo scorso anno e su cui sembra aver lavorato in estate, a riflettori spenti, studiando forse un Vate portoghese che all'ha fatto grandi cose. Il nuovo(indizio numero 1) protegge la rosa che allena. E non lo fa con mezzi termini: «La rosa non si tocca». $ netto, ...

