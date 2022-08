Wta Toronto 2022: Halep conquista il titolo, battuta in tre set Haddad Maia (Di domenica 14 agosto 2022) Simona Halep è la campionessa del Wta 1000 di Toronto 2022. Terza affermazione in carriera in Canada per la rumena, che in precedenza però aveva sempre vinto a Montreal. Sconfitta in tre set Haddad Maia, la cui favola si conclude in finale. 6-3 2-6 6-3 il punteggio in favore dell’allieva di Mouratoglu, che ha avuto bisogno di 2h18? per prevalere. Grazie a questa vittoria, Halep sale al numero 6 del ranking Wta e al quarto della Race. Niente ciliegina sulla torta invece alla splendida settimana di Haddad Maia, che si accontenta del best ranking di numero 16 e dell’undicesimo posto nella Race. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Ottima partenza di Haddad Maia, che nel giro di pochi minuti si issa sul 3-0, annullando ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Simonaè la campionessa del Wta 1000 di. Terza affermazione in carriera in Canada per la rumena, che in precedenza però aveva sempre vinto a Montreal. Sconfitta in tre set, la cui favola si conclude in finale. 6-3 2-6 6-3 il punteggio in favore dell’allieva di Mouratoglu, che ha avuto bisogno di 2h18? per prevalere. Grazie a questa vittoria,sale al numero 6 del ranking Wta e al quarto della Race. Niente ciliegina sulla torta invece alla splendida settimana di, che si accontenta del best ranking di numero 16 e dell’undicesimo posto nella Race. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Ottima partenza di, che nel giro di pochi minuti si issa sul 3-0, annullando ...

WeAreTennisITA : A Toronto sarà Halep ?? Haddad Maia ?? Simona batte Pegula in rimonta per 2-6 6-3 6-4 e torna in finale al Canada Ope… - WTA : ?????? ????, ???????? Serena, Toronto?? - TennisWorldit : Wta Toronto - Halep mette fine al sogno di Haddad Maia: 24° titolo per la rumena: Simona Halep ritorna a vincere in… - sportface2016 : #WtaToronto: #Halep conquista il titolo, battuta in tre set #HaddadMaia - CosminAgafitei : ????Simona #Halep castiga turneul WTA 1000 de la Toronto #NBO22 -