Vittorio Brumotti aggredito a Los Angeles | Mi hanno accerchiato e messo un pistola in bocca

361_magazine : - GossipItalia3 : Vittorio Brumotti aggredito con la fidanzata a Los Angeles: “Mai subito una violenza così” #gossipitalianews - despaolo37 : RT @Libero_official: #VittorioBrumotti è stato aggredito a #LosAngeles da 4 malviventi: 'Picchiato e colpito col calcio di una pistola', at… - giuaddo99 : RT @Libero_official: #VittorioBrumotti è stato aggredito a #LosAngeles da 4 malviventi: 'Picchiato e colpito col calcio di una pistola', at… - infoitcultura : VITTORIO BRUMOTTI AGGREDITO DA 4 RAGAZZI ARMATI PICCHIATO E -

Nuova disavventura per il campione di bike trial e inviato di Striscia la Notizia ,. Il 42enne sarebbe stato vittima di una rapina a mano armata mentre si trova a Los Angeles in compagnia della fidanzata: il racconto in un video condiviso dal tg satirico....Paura per. L'inviato di 'Striscia la Notizia' e biker decisamente esperto è stato vittima di un violento ladrocinio avvenuto a Los Angeles , negli Stati Uniti d'America, dove si trova insieme ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...