Una mostra curiosa e originale in grado di far viaggiare indietro nel tempo (Di domenica 14 agosto 2022) Angelo Magliacane ha una vera passione per le cartoline d’epoca e negli anni ne ha raccolte più di 50mila nei mercatini in giro per il mondo. Una cartolina del castello di Stupinigi. Leggi anche › Come eravamo: le vacanze degli italiani negli anni Ottanta Una sessantina tra questi preziosi esemplari sono esposti in Cartoline storiche, curiosa e originale mostra dove le immagini e le storie riportate da questi cartoncini illustrati «sono spesso associate a memorie del nostro passato e rievocano ricordi, emozioni e bellezze». INFO: Stupinigi-Nichelino (Torino), Palazzina di Caccia, fino al 4 settembre.ordinemauriziano.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Cartoline storiche”: la mostra è a ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 agosto 2022) Angelo Magliacane ha una vera passione per le cartoline d’epoca e negli anni ne ha raccolte più di 50mila nei mercatini in giro per il mondo. Una cartolina del castello di Stupinigi. Leggi anche › Come eravamo: le vacanze degli italiani negli anni Ottanta Una sessantina tra questi preziosi esemplari sono esposti in Cartoline storiche,dove le immagini e le storie riportate da questi cartoncini illustrati «sono spesso associate a memorie del nostro passato e rievocano ricordi, emozioni e bellezze». INFO: Stupinigi-Nichelino (Torino), Palazzina di Caccia, fino al 4 settembre.ordinemauriziano.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Cartoline storiche”: laè a ...

Agenzia_Ansa : Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua st… - emergency_ong : #Milano Una mostra racconta le conseguenze di 20 anni di guerra in #Afghanistan e l'impatto sulla pelle delle vitti… - CavalleriIvan : RT @ylefsch: Su instagram c'è questo bellissimo account che si chiama #Archeoplastica, un gruppo di giovani sub raccolgono plastica nel mar… - DiarioDiDario : La percezione è che ci sia una netta divisione tra chi mostra il mostrabile e nasconde il nascondibile e chi palesa… - molli_grace_44 : RT @JamesLucasIT: L'Associazione Francesco Lamieri Fra Lam, col patrocinio del Comune di Domusnovas, ha organizzato una meravigliosa mostra… -