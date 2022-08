Salernitana - Roma 0 - 1, Cristante regala la vittoria a Mourinho (Di domenica 14 agosto 2022) Una vittoria di misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente di Cristante la Roma di Mourinho riesce ad espugnare l'Arechi e a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 agosto 2022) Unadi misura per cominciare con il piede giusto una stagione dalle enormi aspettative. Grazie a un diagonale vincente diladiriesce ad espugnare l'Arechi e a ...

AliprandiJacopo : ???#Mourinho ha chiesto il bis: dopo la pizza sul treno della scorsa stagione, ha voluto replicare anche stavolta do… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - SLN_Magazine : Salernitana-Roma 0-1, decide Cristante. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - tiazorlo : @antiatoma @CarolinaMorace guarda il pressing della Roma è tutto tranne che alto, il gol sbagliato da zaniolo non e… - maxdercole : @pgiusta @augustociardi75 No dato che hai un microfono in mano hai un pochino di responsabilità in più e ripeto con… -