Ponte Morandi, Mattarella: “Ferita aperta, sostenere i familiari delle vittime” (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA – “Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito quarantatré vittime. Una Ferita che non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno. Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità. Rinnovo anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per il 4° anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Si manifesta – aggiunge – l’esigenza di interventi adeguati a sostegno dei familiari delle ... Leggi su lopinionista (Di domenica 14 agosto 2022) ROMA – “Nel quarto anniversario del crollo del, si rinnova il dolore della tragedia che ha colpito quarantatré. Unache non si può rimarginare, una sofferenza che non conosce oblio, una solidarietà che non viene meno. Un dramma che segna la vita della Repubblica e per il quale la magistratura sta doverosamente accertando le responsabilità. Rinnovo anzitutto ai, costretti a patire il dolore più grande, la più intensa solidarietà della nostra comunità nazionale”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio per il 4° anniversario del crollo del. “Si manifesta – aggiunge – l’esigenza di interventi adeguati a sostegno dei...

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Palazzo_Chigi : Anniversario del crollo del #PonteMorandi, Draghi: Lo Stato deve fare tutto il possibile perché tragedie simili non… - RegLiguria : Alle ore 11.36 le campane della città e le sirene del Porto di Genova suonano in ricordo delle vittime del Ponte Mo… - isabellarauti : RT @iISud24: Quattro anni fa il crollo del ponte Morandi e con la vendita di Aspi i Benetton portano a casa 8 miliardi di @mruspandini e… - Lopinionista : Ponte Morandi, Mattarella: 'Ferita aperta, sostenere i familiari delle vittime' -