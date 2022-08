Napoli, Navas in arrivo: intanto a Verona giocherà Meret (Di domenica 14 agosto 2022) Meret torna titolare, ma il Napoli continua a lavorare per Navas: il futuro del portiere azzurro è tutto da decifrare Un futuro senza vedere l’orizzonte per Alex Meret con il Napoli. Doveva essere lui il titolare, ma il mancato rinnovo sta spingendo la società a fare altre scelte. La prima è stata già fatta con l’arrivo di Sirigu, la seconda potrebbe presto fare scalo a Napoli e si chiama Navas. La trattativa con il Psg prosegue e gli azzurri avrebbero già il sì del portiere costaricano. intanto Meret domani sarà titolare a Verona. Meret domani sì, ma il suo futuro è ancora tutto in bilico. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022)torna titolare, ma ilcontinua a lavorare per: il futuro del portiere azzurro è tutto da decifrare Un futuro senza vedere l’orizzonte per Alexcon il. Doveva essere lui il titolare, ma il mancato rinnovo sta spingendo la società a fare altre scelte. La prima è stata già fatta con l’di Sirigu, la seconda potrebbe presto fare scalo ae si chiama. La trattativa con il Psg prosegue e gli azzurri avrebbero già il sì del portiere costaricano.domani sarà titolare adomani sì, ma il suo futuro è ancora tutto in bilico. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, blitz a #Parigi del direttore sportivo #Giuntoli Col #Psg si continua a trattare per… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - MPedullati : #Ndombele #Giuntoli ha inserito il diritto di riscatto, il giocatore è in Italia per chiudere, non vede l'ora di ve… - MarcoDiMaro : Cara SSC Napoli, il 18 ho l'asta. Annunciate Navas. -