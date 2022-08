(Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Ilpuò rendere "autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione": "Fdi si batterà per il, il Pd lo considera un pericolo per la democrazia. E gli italiani sceglieranno". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgiain un colloquio con il CorriereSera. "Noi proponiamo ilda sempre, non c'è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra - aggiunge - il dubbio su cosa possa accadere dopo l'approvazione di unaci puo' stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che unadi questa portata, che cambia l'assetto dei poteri, entri innon a governo in ...

telodogratis : Meloni rilancia il presidenzialismo: “Disponibili a una Bicamerale” - zazoomblog : Elezioni ultime notizie. Meloni rilancia il presidenzialismo: Disponibili a Bicamerale - #Elezioni #ultime… - RiccardoGiova10 : RT @udogumpel: Berlusconi lancia la prima mano: flattax al 23%. Salvini rilancia: 15%! Ora sta alla Meloni a rispondere: 10%? 5%? Abolizion… - patriziamolina : RT @ilsecoloxix: Silvio #Berlusconi rilancia il #presidenzialismo quale «riforma prioritaria» e aggiunge che se passa «Mattarella dovrebbe… - desantismar : L’On. Giorgia Meloni rispolvera e rilancia, a sproposito, l’idea del blocco navale, evidentemente senza avere la mi… -

AGI - Agenzia Italia

È 'un simbolo del quale andiamo fieri', tronca ogni polemica. Chi invece sperimenta nuove ... 'MISTIFICAZIONI'invece sulla 'burocrazia che ci soffoca' Silvio Berlusconi, nella sua '...... stoccata finale, 'non è un'idea di Giorgia. Era presente infatti nella relazione che ... Scontro sul presidenzialismo, Berlusconila riforma e la sinistra attacca Per Carlo Calenda si ... Meloni rilancia: "Il presidenzialismo deve entrare in vigore nella legislatura successiva" al varo della riforma Mai rapporti con Montante' di Miriam Di Peri. Renato Schifani (ansa). Intervista all'aspirante governatore candidato dalla coalizione di centrodestra Schifani si presenta: 'Fondi Ue, turismo e Ponte p ...Il dibattito sembra ancora solo allo stato iniziale sul piano anti-Covid autunnale in vista della prevista ripresa dei casi. Nei programmi finora presentati non ci sono riferimenti a green pass e masc ...