Maverick Vinales cuore d’oro: pronto ad aiutare Espargarò (Di domenica 14 agosto 2022) L’Aprilia è la sorpresa reale e definitiva di questa prima parte di stagione del Motomondiale 2022. La moto nera di Noale guidata da Aleix Espargarò, infatti, sta combattendo contro il campione del mondo in carica di Yamaha, Fabio Quartararo, per la conquista del titolo piloti di questa MotoGP così particolare. Le ottime prestazioni dello spagnolo hanno certamente impreziosito il lavoro svolto dal team italiano che, un po’ inaspettatamente, si è ritrovato a concorre per l’alloro più importante. Nel box l’atmosfera è davvero bellissima: Maverick Vinales, compagno di squadra del contendente all’alloro, si è completamente messo a disposizione del collega. Aleix Espargarò potrà contare sull’aiuto di Maverick Vinales in questa seconda parte di Motomondiale 2022 “Penso che Espargaro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) L’Aprilia è la sorpresa reale e definitiva di questa prima parte di stagione del Motomondiale 2022. La moto nera di Noale guidata da Aleix, infatti, sta combattendo contro il campione del mondo in carica di Yamaha, Fabio Quartararo, per la conquista del titolo piloti di questa MotoGP così particolare. Le ottime prestazioni dello spagnolo hanno certamente impreziosito il lavoro svolto dal team italiano che, un po’ inaspettatamente, si è ritrovato a concorre per l’alloro più importante. Nel box l’atmosfera è davvero bellissima:, compagno di squadra del contendente all’alloro, si è completamente messo a disposizione del collega. Aleixpotrà contare sull’aiuto diin questa seconda parte di Motomondiale 2022 “Penso che Espargaro ...

MotorcycleSp : Maverick Viñales era vicino alla sua prima vittoria per Aprilia in MotoGP quando ha tagliato il gol... #MotoGP… - lacittanews : ROMA - Per la MotoGp 2022 l'Aprilia non è più una sorpresa. Con un Aleix Espargaro ad appena -22 punti da Fabio Qua… - MotorcycleSp : Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato vinto da Francesco Bagnaia con Maverick Viñales che ha evita... #MotoGP… - Motorsport_IT : #MotoGP | Un anno dal 'salvataggio' di Maverick Vinales - MotorcycleSp : Maverick Viñales non è arrivato ad Aprilia nei soliti tempi. Lo spagnolo e la Yamaha hanno concluso... #MotoGP… -